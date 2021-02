Chi, nelle prossime consultazioni che il presidente incaricato si appresta ad avere con le parti sociali, presenterà le attese della filiera dell'energia e quali sono in concreto queste attese? Due domande per ora senza risposta. A parte chi verrà invitato, tra cui certamente Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, non risulta che siano in corso incontri ...

© Riproduzione riservata