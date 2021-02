Il Gse ha pubblicato il Rapporto annuale Certificati bianchi. Il documento, come previsto dal DM 11 gennaio 2017, è stato trasmesso entro il 31 gennaio 2021 e illustra i principali risultati e i trend più significativi ottenuti dal meccanismo nel 2020. Lo scorso anno, in totale, sono state presentate 1.054 Richieste di verifica e certificazioni a c ...

© Riproduzione riservata