Dal 1 luglio i venditori di energia elettrica e gas dovranno indicare in bolletta il codice identificativo dell'offerta praticata, mentre dal documento comparirà il costo medio unitario, che sarà forse sostituito, per facilitare la confrontabilità delle offerte del mercato libero, da dall'indicatore sintetico di prezzo già in uso nella Scheda sinte ...

© Riproduzione riservata