Saremo in grado di attuare una vera economia circolare entro il 2050? Il nostro sistema produttivo avrà le risorse il per adeguarsi ai nuovi standard di sostenibilità? E a quali costi? A queste domande si cercherà di rispondere in un webinar (22 aprile, h. 16:00/18:00) organizzato da Enterprise Europe Network Netherlands & Hanze International Bus ...

© Riproduzione riservata