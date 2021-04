La terza settimana di marzo sarà ricordata come la più nera di un trimestre negativo per gli armatori delle VLCC. Un trimestre salvato in extremis dal breve, per fortuna, blocco del Canale di Suez, in uno strano intreccio raccontato con dovizia di particolari da Marco Macciò nel numero del 6 aprile di RiEnergia e su cui ora si sofferma ...

