Nell'ambito del Progetto ‘Energia e Sostenibilità per la P.A' (ES-PA), il Technology Brief sulle Smart Grid predisposto da Enea, organizza (21 aprile h. 14:00/16:00, www.enea.it) un webinar che fornirà una panoramica dello stato di sviluppo tecnologico delle smart grid in ambito nazionale ed internazionale. Attenzione puntata sulle soluzioni tecn ...

© Riproduzione riservata