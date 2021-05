È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio il decreto del ministero dell'Economia 7 maggio 2021 “Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2021, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta sulle piattaforme marine (Impi). Il testo è in allegato. ...

