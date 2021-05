UE, oggi Consiglio europeo sui cambiamenti climatici

Giornate intense al Consiglio. Si inizia oggi con il Consiglio europeo su cambiamenti climatici, pandemia, situazione in Medio Oriente, relazioni con Russia e Gran Bretagna (Link). I capi di stato europei dovranno dare indicazioni alla Commissione per le prossime proposte in campo climatico (Link).

Il Consiglio Agricoltura e pesca di mercoledì e giovedì si focalizzerà sulla riforma delle politiche agricole europee (PAC). Giovedì e venerdì Consiglio Competitività (Link).

I ministri degli Esteri si sentiranno poi per un incontro informale (Link).

Giovedì il consiglio Ue-Giappone su governance globale, pandemia, cambiamenti climatici e trasformazione digitale (Link).

Da segnalare anche Coreper I mercoledì (Link) e (Link).

L'esecutivo europeo ha diversi appuntamenti con esponenti del governo austriaco e italiano. Questi i due Paesi europei con cui la Commissione avrà più occasioni di dialogo in questi giorni (Link).

Presentazione domani in Italia del programma Horizon Europe, a cui parteciperà il ministro dell'università Maria Cristina Messa e la commissaria all'innovazione Mariya Gabriel (Link).

Frans Timmermans riceverà il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti giovedì. Timmermans, come sempre molto attivo, parteciperà anche al Power Summit - Electric Decade, in programma da martedì a venerdì (Link).

La vicepresidente Margrethe Vestager sente Giorgetti mercoledì; sarà da giovedì a Lisbona per l'incontro informale dei ministri della Difesa (Link).

In campo climatico diversi esponenti della Commissione parleranno con il governo danese (Link). Giovedì poi l'European Green Infrastructure Day (Link).

Per quanto riguarda il Parlamento europeo da segnalare prima di tutto gli appuntamenti del presidente David Sassoli che sta contribuendo a preparare la presidenza slovena del Consiglio, che inizierà a inizio luglio. Sassoli parlerà anche con Giorgetti prima di andare in Grecia.

Il presidente dell'Europarlamento sentirà anche leader europei su cambiamenti climatici e relazioni con Gran Bretagna e Russia (Link).

La commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) ha in programma un incontro mercoledì sulle batterie e sui rifiuti di batterie. In conclusione il dialogo strutturato con la commissaria all'Energia Kadri Simson (Link).

La commissione Trasporti (TRAN) incontra domani il commissario al Mercato interno Thierry Breton per parlare della strategia industriale Ue (Link).

Gli europarlamentari TRAN parleranno anche di infrastrutture energetiche transeuropee, di ferrovie, vie navigabili e di una strategia marittima atlantica (Link).

Le due commissioni ECON e ENVI hanno organizzato invece un'audizione pubblica sulla finanza sostenibile (mercoledì) (Link).

Gli europarlamentari ENVI, insieme con quelli di ITRE e AGRI, hanno anche in programma un'audizione pubblica sulla strategia europea per ridurre le emissioni di metano (Link). ENVI dovrà preparare un rapporto sull'argomento per metà giugno (Link).

Da ricordare poi il trilogo sulla riforma PAC (Link) e il webinar della Florence School of Regulation sui contratti a prezzo dinamico sul mercato al dettaglio dell'elettricità (Link).

Chiara l'intenzione di Timmermans di aumentare le ambizioni europee in campo climatico, con una revisione a luglio del sistema ETS. Il riferimento al sistema ETS può essere anche considerato un messaggio politico. Quella passata è stata infatti la prima dell'anno in cui i prezzi delle emissioni, molto sensibili a messaggi politici, sono diminuiti sensibilmente.

In un'intervista rilasciata in esclusiva a Euractiv, pubblicata questa mattina, Timmermans sottolinea anche il ruolo di CBAM e di un coordinamento in campo climatico con gli Stati Uniti.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha comunicato mercoledì che l'amministrazione Biden ha deciso di revocare le sanzioni contro Nord Stream 2.

Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, il rappresentante del commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo hanno annunciato l'inizio delle discussioni per trovare una soluzione all'eccesso di capacità globale di acciaio e alluminio (Link).

Il Parlamento ha bloccato la ratifica dell'accordo sugli investimenti con la Cina "fino a quando il governo di Pechino non ritirerà le sanzioni nei confronti di alcuni politici europei” (Link).

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) ha concesso prestiti per investimenti in infrastrutture in Ucraina (Link).

I tempi di Trump sono passati, almeno per ora, e la posizione su Washington è chiara.

Meno sicuro l'approccio al CBAM. Settimana scorsa per esempio il ministro delle Finanze Olaf Scholz (il preferito per ora a prendere il posto di Angela Merkel nonostante le difficoltà del suo partito) ha detto che l'Ue dovrebbe creare un "climate club” con Stati Uniti, Giappone e se possibile Cina. Questo per evitare tensioni commerciali.

Ma la Commissione ha un'opinione diversa, almeno per ora. "Presenteremo il cosiddetto pacchetto "Fit for 55”. Questo includerà … una proposta per un meccanismo di aggiustamento alla frontiera del carbonio - o CBAM… Certo, non sarà facile,” ha invece detto Dombrovskis dopo l'ECOFIN (Link). "C'è anche un ampio sostegno per una revisione della nostra direttiva sulla tassazione dell'energia e un riconoscimento che dovremo considerare l'inclusione di settori come l'aviazione e il trasporto via mare,” ha aggiunto il commissario.

Il Parlamento europeo ha approvato con 411 voti favorevoli, 135 contrari e 149 astensioni una risoluzione sulla strategia Ue sull'idrogeno proposta dalla Commissione. Centrale il passaggio in cui il Parlamento europeo sostiene l'uso di "idrogeno a basse emissioni di carbonio (Link).

Contrario il WWF, contrario all'idrogeno blu. "Più positivamente, i deputati hanno respinto la proposta di includere l'idrogeno prodotto da combustibili fossili nella direttiva sulle energie rinnovabili (RED)… Se la Commissione vuole certificare l'idrogeno non rinnovabile, dovrebbe farlo attraverso una legislazione separata,” scrive l'organizzazione in una nota (Link).

"Sottolineando la necessità di una cooperazione transfrontaliera nell'integrazione del sistema energetico e nell'idrogeno sulla base di regole e principi reciprocamente rispettati, il Parlamento ha ribadito il suo impegno per una transizione verde a livello continentale e il suo sostegno alle parti contraenti in questo processo,” ha scritto la Comunità dell'energia, suggerendo che la strategia europea per l'idrogeno non sarà solo una questione dell'Ue (Link).

Come anticipato settimana scorsa il Just transition Fund (Fondo per la transizione giusta), fondo da 17,5 miliardi che non potrà essere usato per fonti fossili, è stato approvato in via definitiva dal Parlamento Ue con 615 voti a favore. Manca ora solo l'adozione del Consiglio (Link).

L'alto rappresentante per gli affari esteri Josep Borrell ha ospitato una cena informale con i sei leader dei Balcani occidentali. Hanno convenuto che l'integrazione dei Balcani occidentali nell'Ue è un obiettivo strategico chiave nell'interesse comune dell'Unione europea e della regione (Link).

La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha deciso di concedere un prestito da 25 milioni di euro per la costruzione della sezione serba di un'interconnessione gas di 171 km tra Serbia e Bulgaria (Link).

Un prezzo fisso regolamentato "priverebbe inoltre i consumatori della possibilità di partecipare ai mercati attraverso la gestione della domanda. Per questi motivi, il diritto dell'energia dell'Ue vieta esplicitamente la regolamentazione dei prezzi per i clienti industriali,” ha detto Simson settimana scorsa (Link).

"L'economia blu giocherà un ruolo cruciale nello sforzo europeo di decarbonizzazione, specialmente attraverso l'energia rinnovabile offshore da vento, onde, maree, solare galleggiante o altre tecnologie. Vogliamo aumentare la capacità installata dell'Ue dai 12 GW di oggi a più di 300 GW entro il 2050,” ha detto il commissario all'Ambiente Virginijus Sinkevicius (Link).

Riprese le discussioni sulla corporate tax europea.

"Entro la fine di quest'anno, stabiliremo nuove misure contro l'evasione fiscale per affrontare l'uso abusivo di società di comodo,” ha detto Gentiloni settimana scorsa (Link).

"La nostra strategia per una mobilità sostenibile e intelligente prevede una riduzione del 90% delle emissioni legate ai trasporti entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, vogliamo vedere un trasporto di linea a zero emissioni di CO2 per distanze inferiori a 500 km nell'Ue entro il 2030; un raddoppio della ferrovia ad alta velocità in Europa entro il 2030 e una triplicazione entro il 2050; e un aumento del trasporto ferroviario di merci di almeno il 50% entro il 2030 e un raddoppio entro il 2050,” ha detto von der Leyen (Link).

"La Polonia deve cessare immediatamente le attività di estrazione della lignite nella miniera di Turów,” ha stabilito la Corte di giustizia europea a seguito di una denuncia presentata dalla Repubblica Ceca. Si tratta per ora di una cessazione temporanea (Link).

ACER e ENTSOG hanno pubblicato la soluzione alla questione del requisito PRODOC sulla piattaforma di funzionalità dei codici di rete del gas (Link).

"Eurogas ritiene che dovrebbe essere sviluppato un mercato liquido ed efficiente in tutta l'Ue con un commercio transfrontaliero completo per tutti i gas, compresi i gas rinnovabili, a bassa emissione di carbonio e decarbonizzati,” ha scritto l'organizzazione in una nota sul sistema comune di garanzie d'origine (Link).

