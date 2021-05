Venerdì le società tedesche Basf e Rwe hanno firmato una lettera di intenti per realizzare un impianto eolico offshore della potenza di 2 GW. L'impianto sarà operativo nel 2030 e fornirà energia rinnovabile al sito chimico Basf di Ludwigshafen in Germania, elettricità da utilizzare nei processi produttivi della chimica di base e per la produzione d ...

© Riproduzione riservata