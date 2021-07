"Le rinnovabili non fanno rincarare il prezzo dell'energia, come sostengono alcuni studi - in particolare di Nomisma - apparsi nei giorni scorsi sulle pagine di alcuni media nazionali, ma al contrario possono abbassarlo e agire anche come calmierante dei prezzi". Lo afferma in una nota il presidente del coordinamento Free, Livio de Santoli.

"Il pr ...

© Riproduzione riservata