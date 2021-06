Le emissioni medie delle nuove autovetture immatricolate nell'Unione Europea, Islanda, Norvegia e Regno Unito nel 2020 sono scese rispetto al 2019: il livello rilevato dai dati provvisori dell'Agenzia europea per l'ambiente è di 107,8 grammi di CO2 per chilometro (gCO2/km), 14,5 g (12%) in meno rispetto al 2019. Si tratta, sottolinea una nota dell' ...

