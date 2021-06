La società elettrica Cva ha bandito una gara per l'assegnazione dei servizi di gestione e manutenzione (O&M) dell'impianto eolico da 38 MW di Monteverde (Avellino) per il periodo dal primo novembre 2021 al 31 ottobre 2026. Valore, Iva esclusa, 1.273.500 euro. Termine per il ricevimento delle offerte 2 agosto. ...

