Falck Renewables ha aggiunto ulteriori 74,1 MW di capacità eolica con l'entrata in esercizio dell'impianto di Brattmyrliden in Svezia. Lo annuncia la stessa società in una nota, spiegando che il parco eolico è situato nei pressi del villaggio di Trehörningsjö, nel comune di Örnsköldsvik e avrà un produzione stimata fino a 263,5 GWh all'anno.

