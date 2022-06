È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno il decreto del ministero della Transizione ecologica 1° giugno 2022 “Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico”. Il provvedimento è in allegato. ...

