Incontro ieri al ministero delle Infrastrutture con le associazioni dell'autotrasporto. Il Gabinetto del ministero le ha informate sui tempi e le attività poste in essere per l'erogazione dei contributi, riconosciuti al settore sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di gasolio, Lng e AdBlue.Il ministero, fa sapere Anita in una nota, ha ...

© Riproduzione riservata