Con la circolare n. 20 del 16 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile alle forniture di gas metano per combustione e per autotrazione nonché all'ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato...

