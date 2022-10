È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre il decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2022 “Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti ...

© Riproduzione riservata