A partire dalle ore 10 di domani 19 ottobre riapre per i concessionari la piattaforma Ecobonus per prenotare gli incentivi destinati all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici. Per le agevolazioni, si legge sul portale ecobonus, il ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022, come previst...

