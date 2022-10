Negli scambi di ieri per la giornata di oggi il gas al Psv italiano è stato scambiato a 61 €/MWh. Un valore così basso in un giorno feriale secondo le rilevazioni di Alba Soluzioni non si vedeva da oltre un anno, in particolare dalla metà di settembre 2021. Anche il Pun elettrico italiano è sceso negli scambi di oggi ampiamente sotto i 200 €/MWh, ...

