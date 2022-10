Negli scambi di ieri per oggi il prezzo del gas al Psv è sceso a 30,8 € per MWh (dati Alba Soluzioni) e quello al Ttf a poco meno di 30, valori che non si vedevano da giugno 2021 e che hanno spinto l'elettricità ai minimi da oltre un anno. Si accentua insomma la già segnalata tregua autunnale dei prezzi, che contagia anche i prezzi a termine per il...

© Riproduzione riservata