Un pezzetto alla volta e navigando a vista, grazie a provvedimenti emergenziali varati nell'ultimo mese, l'anno gas è riuscito a partire senza che il sistema andasse in frantumi, ma resta in equilibrio precario.Prima prorogare di un mese le assegnazioni di capacità sulla rete dello scorso anno (delibera 440), poi istituzionalizzare per tutto l'in...

© Riproduzione riservata