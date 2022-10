Adolfo Urso

Il futuro della raffineria Isab Lukoil a Priolo “è uno dei tanti casi di cui ci stiamo già occupando in queste ore. Stiamo seguendo alcune ipotesi di investimento o di acquisizione di questa impresa per consentirle di andare oltre la fatidica data in cui scatteranno le sanzioni”, cioè l'embargo al petrolio russo, dal prossimo 5 dicembre. Lo ha dett...

