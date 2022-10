Il produttore di contenitori in vetro per alimenti e bevande Verallia ha affidato a Edp la realizzazione di 5 impianti fotovoltaici per 15 MWp complessivi per l'approvvigionamento di energia elettrica sui suoi stabilimenti italianni di Gazzo Veronese (Verona), Dego (Savona), Carcare (Savona), Villa Poma (Mantova) e Lonigo (Vicenza).Lo annuncia un...

