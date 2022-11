Sono 503 in tutto le richieste di informazioni e contatto raccolte in un mese dalla Regione Lazio provenienti da cittadini, imprese ed enti, attraverso la campagna di sensibilizzazione sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) “Meno inquini, Più risparmi”, lanciata on line sul sito della Regione lo scorso 17 ottobre...

