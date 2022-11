Giovedì scorso a Lipsia in Germania è nata l'alleanza delle Regioni europee dell'auto. Per l'Italia ne fanno parte Abruzzo, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto, Basilicata ed Emilia-Romagna. L'obiettivo dell'alleanza, nata in seno al comitato europeo delle Regioni, è di unire le Regioni che, nei prossimi anni, si troveranno a dover...

© Riproduzione riservata