Autostrade per l'Italia, Eni e Cassa Depositi e Prestiti hanno sottoscritto oggi un accordo per sviluppare iniziative congiunte per la transizione energetica delle proprie attività. L'ambito di intervento della collaborazione, si legge in una nota, è quello della mobilità sostenibile, in particolare finalizzata a decarbonizzare la rete autostradale...

