Nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale di ieri è pubblicata la legge 197 del 29 dicembre 2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”. In allegato sono disponibili gli articoli, i tre allegati, le tabelle, i quadri generali riassuntivi e gli stati di previsione....

