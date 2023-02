Enel ha chiuso il 2022 con ricavi per 140,5 miliardi di euro, in aumento del 63,9% sul 2021 grazie all'aumento dei prezzi e ai maggiori volumi, un Ebitda ordinario di 19,7 mld (+2,6%) sostenuto soprattutto dalla generazione termoelettrica e trading nonché dalle reti, in primo luogo in America Latina, e un indebitamento finanziario netto a 60,1 mld...

© Riproduzione riservata