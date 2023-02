Consip ha indetto la Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 20 bis – Sicilia. L'importo bandito è di 399.412.620,00€. La data di scadenza del bando è il 24/02/2023.Il bando è disponibile in allegato. ...

