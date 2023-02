Alessandro Marangoni

Il processo di decarbonizzazione e gli obiettivi UE al 2030 richiedono ingenti investimenti in nuova capacità rinnovabile, infrastrutture, accumuli, soluzioni di smart energy e tecnologie per gli usi finali, che assicurino una transizione energetica sicura e nei tempi previsti.Il Fit for 55 prima e il RepowerEU poi indicano target ambiziosi all'I...

© Riproduzione riservata