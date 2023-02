In peggioramento, ilrispetto al 30 gennaio, gli “stacchi Italia” di benzina, diesel e risca rispetto alla media euro al netto delle imposte, in miglioramento solo lo stacco del denso. Per quel che riguarda benzina e diesel a riprova e a conferma, verrebbe da dire, dell'andamento in questo momento ”non virtuoso” dei “prezzi Italia” dei...

© Riproduzione riservata