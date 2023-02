Raramente mi è accaduto di seguire un convegno così interessante dall'inizio alla fine come quello organizzato mercoledì da Elettricità Futura. Tanto più che il suo titolo - “Il piano 2030 del settore elettrico: le opportunità per la filiera italiana” - già di per sé impegnativo, ha fatto da battistrada alla presentazione dello studio su “La filier...

© Riproduzione riservata