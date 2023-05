Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio è pubblicato il comunicato del ministero dell'Ambiente relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del terminale Fsru Piombino di Snam Fsru Italia. Il decreto è stato firmato lo scorso 3 maggio ed è in allegato. Il terminale è entrato in esercizio lo scorso 5 maggio con...

© Riproduzione riservata