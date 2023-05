Adolfo Urso

“Entro il mese di giugno in consiglio dei ministri sarà presentato il riordino della distribuzione di carburanti così come uscirà dal confronto con le associazioni di categoria al tavolo con il sottosegretario Bitonci, che porterà ad una legge organica del riordino del settore". Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, A...

© Riproduzione riservata