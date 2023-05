Parte oggi la seconda sessione per l'assolvimento dell'obbligo 2022 in materia di efficienza energetica. A partire da oggi 15 maggio e fino al 31 maggio i soggetti obbligati, tramite l'accesso alla sezione dedicata all'interno del portale informatico Efficienza Energetica, possono comunicare al Gse la richiesta per l'annullamento dei Titoli di effi...

© Riproduzione riservata