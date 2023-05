È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 172 del 15 maggio la comunicazione della Commissione europea “Pubblicazione del totale delle quote in circolazione nel 2022 ai fini della riserva stabilizzatrice del mercato nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE istituito dalla direttiva 2003/87/CE”. Il numero...

© Riproduzione riservata