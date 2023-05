Salzgitter, Thyssenkrupp, ArcelorMittal, H2 Green Steel, Hybrit: sono alcuni dei nomi delle aziende che, negli ultimi anni, hanno presentato progetti di acciaio verde in Europa e soprattutto in Germania, e di cui laconserva traccia. Sono anche i nomi che ricorrono in un articolo pubblicato sull'di questa settimana – con il ...

© Riproduzione riservata