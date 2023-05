Industrie De Nora Spa, società specializzata in elettrochimica leader nella nascente industria dell'idrogeno verde, ha completato l'acquisizione tramite una controllata del 100% di Shotec GmbH, società tedesca fondata nel 2003 da Stefan Hartmann e con sede ad Hanau, attiva nello sviluppo di tecnologie di coating al plasma per metalli e superfici me...

© Riproduzione riservata