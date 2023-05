Il ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica ha rilasciato a Enel i decreti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di due impianti di accumulo a batteria utility scale per 190 MW. Il primo è uno dei sei impianti di accumulo elettrochimico (Bess) progettati da Enel per la chiusura del carbone in Sardegna e già selezionati da Terna per g...

© Riproduzione riservata