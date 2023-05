Finché non sarà pubblicato il decreto Mase sulle aree idonee, nell'autorizzare i progetti rinnovabili le strutture tecniche della Regione Lazio dovranno dare priorità ai progetti in aree idonee ai sensi del Dlgs di recepimento della Red II, e ai progetti inclusi nel Pnrr, nel Piano complementare e nella programmazione unitaria 2021-27. Per tutti gl...

© Riproduzione riservata