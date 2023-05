In Italia ci sono 5,1 GW di progetti rinnovabili su reti in alta tensione pronti a partire. Per gli impianti in alta tensione, infatti, Terna rilascia la Soluzione tecnica minima di dettaglio o firma i contratti di connessione solo dopo l'ottenimento del titolo autorizzativo. Le istanze con Stmd o contratti, perciò, si traducono in progetti pronti ...

