Sonnedix e Statkraft hanno firmato contratti di acquisto di energia solare (Ppa) della durata di 10 anni per un nuovo portafoglio di progetti solari in Italia. In base agli accordi, Sonnedix fornirà a Statkraft un totale di 48 GWh/anno di elettricità verde. Il portafoglio, che consiste in due impianti solari fotovoltaici (FV) con una capacità total...

