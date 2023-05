Un memorandum per identificare iniziative congiunte negli ambiti degli agri-feedstock e della generazione di crediti di carbonio. Lo hanno firmato oggi a Hanoi Eni e il ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (Mard) del Vietnam.Le parti, si legge in una nota, esploreranno opportunità per valorizzare i residui dalle catene del valore ag...

