Dopo aver chiuso la scorsa settimana in rialzo a oltre 39 €/MWh (39,7), il contratto gas al Ttf per ottobre scambiato su Ice questa mattina è tornato ampiamente sopra quota 40 € per la prima volta da fine agosto. Dopo un'apertura 39,7 €, in tarda mattinata è arrivato in particolare a sfiorare i 45 (44,8) per poi ripiegare a poco meno di 44 (43,6) n...