Il ministero dell'Ambiente ha provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Versalis per l'attuazione del Progetto Hoop - impianto pilota per la pirolisi di plastiche miste, con decreto n. 301 del 19 settembre 2023. Il provvedimento non è ancora stato pubblicato sul sito del ministero dell'Ambiente, contrariamente a...