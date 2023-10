Scendono le quotazioni dei prodotti raffinati, anche il Brent è in calo a 90 dollari dopo che la banca Citi ha previsto per il quarto trimestre dell'anno una tendenza ribassista fino a 82 dollari, grazie all'aumento della produzione nei Paesi non Opec, a partire dagli Stati Uniti. Si vede così un movimento al ribasso sui listini dei prezzi dei carb...