Una battuta d'arresto, almeno simbolica, per la “rinascita” del nucleare. NuScale Power, società statunitense specializzata nella produzione di piccoli reattori modulari (Smr), ha dichiarato mercoledì scorso di aver cancellato il progetto per la costruzione di un impianto nello Utah. In particolare, si tratta del primo e finora unico impianto Smr (...