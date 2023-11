Da via Veneto a viale Cristoforo Colombo, da via Sallustiana a viale Boston. Si prospetta un altro cambiamento di sede per il ministero dell'Ambiente e dell'energia.L'Agenzia del Demanio è in trattative con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per il trasferimento degli uffici del ministero a viale Boston 25, nel quartiere roma...