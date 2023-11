Il ministro dell'Economia tedesco Habeck

Il governo tedesco ha approvato oggi la terza modifica alla legge sull'industria energetica, definendo il quadro normativo per la rete dell'idrogeno. Il provvedimento, si legge in una nota del ministero dell'Economia Bmwk, stabilisce le norme per il finanziamento della rete dell'idrogeno. Contemporaneamente, i gestori delle reti di trasmissione del...