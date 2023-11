La ricollocazione del terminale di Gnl di Piombino dopo i primi tre anni di attività, attualmente prevista a Vado Ligure, aumenterebbe i costi infrastrutturali con impatti da ultimo sui costi di importazione del gas, e per questo andrebbe evitata. O in alternativa, il maggior onere per gli importatori andrebbe sterilizzato per via regolatoria. Lo h...